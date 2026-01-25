أردوغان يزور السعودية ومصر

سيقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة كل من المملكة العربية السعودية ومصر لبحث عدد كبير من الملفات.

وسيبحث أردوغان خلال الزيارات العلاقات الثنائية بجوانبها السياسية والاقتصادية والأمنية، وصولا لتلك المتعلقة بالتطورات الإقليمية والعالمية، مثل غزة وسوريا والسودان والصومال واليمن وغيرها.

‏وذكر مراسل RT أن الرئيس التركي سيزور السعودية في 3 فبراير المقبل، أما زيارته إلى مصر فستكون في الـ 4 من فبراير حيث سيتوجه مباشرة من المملكة إلى مصر.

وأفاد المراسل بأن الرئيس التركي وخلال زيارته إلى مصر، سيُعقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين برئاسة عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان.

المصدر: RT