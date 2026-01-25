الفنان مأمون سوار الدهب يخرج عن صمته ويكشف الحقائق: أبارك لطليقتي “هند” الزواج وهذا سر منشوري المثير للجدل “….”

خرج المطرب السوداني, الشاب مأمون سوار الدهب, عن صمته ورد على الانتقادات التي وجهت له من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, بعد منشور مثير قام بنشره على حسابه عبر فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن سوار الدهب, كان قد كتب عقب انتشار صور زواج طليقته “هند”: “الحمدلله الذي أذهب عني الأذى وعافاني”.

​وفي منشور عبر حساباته الرسمية، تمنى سوار الدهب, للعروسين حياة زوجية سعيدة، قائلاً: “أسأل الله أن يهنيهم ويسعدهم ويبارك في أيامهم وأعمارهم، وهذه سنة الحياة”. وأكد الفنان على استمرار علاقة الاحترام بينه وبين طليقته لكونها “أم ابنته”، مشدداً على أن الود المتبادل سيظل قائماً بحول الله.

​

​وحول المنشور الذي كتب فيه: “الحمدلله الذي أذهب عني الأذى وعافاني”، والذي اعتبره البعض تلميحاً سلبياً تجاه زواج طليقته، أوضح مأمون أن التوقيت كان مجرد صدفة أدت إلى سوء الفهم.

وكشف الفنان بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, عن تعرضه لـ حادث سير في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن المنشور كان شكراً لله على سلامته بعد الحادث ولا علاقة له بحياته الشخصية، حيث قال: “يشهد الله ليس له صلة بزواج هند، رفعتُه لنجاتي من حادث سير والحمد لله أنها جات سليمة”.

​

​واختتم سوار الدهب حديثه بالترفع عن الرد على الإساءات التي وُجهت إليه في “الخاص والعام”، معلناً عفوه عن الجميع بقوله: “أشهد الله أني عفوت عن جميع من أساؤوا إليّ”، لينهي بذلك حالة الجدل التي تصدرت التريند خلال الساعات الماضية.

محمد عثمان _ النيلين