أعلى مستوى على الإطلاق.. الذهب يتجاوز 5100 دولار للأوقية

قفز سعر الذهب فوق مستوى 5100 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم الاثنين، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق.

وكان الذهب ارتفع إلى أكثر من 5000 دولارا للأوقية لأول مرة في مستهل تعاملات بورصة لندن اليوم الاثنين، لتسجل مستوى قياسي جديد.

وارتفع سعر الأوقية (31.1 غراما) بأكثر من 2% إلى 5093 دولارا، قبل أن ترتفع أكثر من 5100 دولار للأوقية.

وكان سعر أوقية الذهب قد تجاوز حاجز 2000 دولار للمرة الأولى في يناير 2024، قبل أن يواصل صعوده المتسارع وصولًا إلى مستوياته التاريخية الحالية.

وبهذا يواصل الذهب سلسلة ارتفاعات تاريخية في ظل عوامل رئيسية تشمل زيادة المخاطر الجيوسياسية، واستمرار عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية، والتكهنات بأن أسعار الفائدة الأميركية ستستمر في الانخفاض.

سكاي نيوز