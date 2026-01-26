ضبط شبكة تمارس أعمال منافية للآداب عبر تطبيقات الهاتف

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين وخمس سيدات، لاثنين منهم معلومات جنائية، بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب، من خلال استخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن نشاطهم الإجرامي لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية، دون تمييز.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين بنطاق محافظتي الجيزة والإسكندرية، وبحوزتهم 9 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد تورطهم في النشاط الإجرامي المشار إليه. وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الوقائع المنسوبة إليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اليوم السابع