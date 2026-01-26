توضيح هام من الفنان مأمون سوار الدهب بعد اتهامه بالتلميح لطيقته بعد زواجها: هذا السبب هو الذي دفعني لكتابة “الحمدلله الذي اذهب عني الاذى” وهذه هي قصة أغنية “اللهم لا شماتة” التي رددتها

نشر الفنان السوداني, الشاب مأمون سوار الدهب, تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, رد من خلالها على الهجوم الموجه له من بعض النشطاء والرواد.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المطرب الشاب كان قد أثار الجدل بتدوينة قام بكتابتها بعد ساعات من انتشار صور زفاف طليقته “هند”.

وكتب سوار الدهب: ( توضيح للناس البهما امري.. اولا” حبة لوم وعتاب لي الناس البتعرفني شخصيا” وما رجعو يستفسرو مني عن الحاصل في الميديا او لي انت عملت كده وخاضو مع الخايضين.).

وأضاف بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (ثانيا” انا عمري ما قصدت ولا رضيت إنو حياتي تكون في الميديا في خير او في شر واي حاجه طلعت في الميديا كانت من غير قصد وربنا يشهد على ذلك, ومن الان انا ح اكون شديد الحرص إنو حياتي الشخصيه ما تكون في الميديا).

وتابع المطرب الشاب: (ثالثا” كل الحاصل في الميديا كلام ضعفاء نفوس ليس إلا أنا لمن نزلت بوست(الحمدلله الذي اذهب عني الاذى……..) نزلت بعدو توضيح عن سبب البوست لكن الما بريدك بحدر ليك في الضلام بس الموضوع اصبح ما مقبول خصوصا” إنو في ناس كتيره ممكن تتضرر غيري من الحاصل ده.).

وواصل: (رابعا” انا لمن غنيت لا شماته غنيتا ٢٠١٨ ممكن الناس ترجع لليوتيوب كلامي ده بعني بيه الناس الحست إنها اتخزلت فيني وقسما” بالله انا عمري ما قصدت اجرح زول بي كلمة ولا تصرف.). وختم الفنان مأمون سوار الدهب, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (وانا بعتذر لي كل الناس عن الحاصل في الميديا وعافي لي اي زول اساء لي لوجه الله تعالى.. ابنكم واخوكم مامون سوار الدهب.. أخيراً ربنا يصلح البلاد والعباد ويرجع لينا سودانا).

محمد عثمان _ النيلين