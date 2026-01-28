“كلها سموم”.. ترامب ينشر فيديو مثيرا للجدل عن اللقاحات وعلاقتها بالتوحد

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيديو على منصة تروث سوشيال يتضمن تصريحا يصف اللقاحات بأنها “سموم”، وارتباطها المزعوم بالتوحد.

ونشر ترامب الفيديو على منصة تروث مرفقا بعبارة: “إنها كلها سموم.. كل واحد منها”.

وضم المنشور تصريح عالم الوراثة البارز الدكتور مارك غاير، الذي يكشف عن المكونات السامة في اللقاحات التي تسبب التوحد والأمراض.

ويشار إلى أن المنشور الأصلي يعود إلى سبتمبر 2025، لكنه انتشر حديثا في يناير 2026 عبر وسائل التواصل مثل إنستغرام وإكس، مع إشارات إلى تاريخ 25 يناير 2026 في بعض المنشورات العربية.

وغاير، هو باحث سابق في المعاهد الوطنية للصحة (NIH)، وابنه ديفيد، يدعيان أن الثيميروسال سام ويسبب التوحد، لكن ادعاءاتهما مرفوضة علميا وفقا لـCDC، الذي يؤكد عدم وجود دليل على ضررها، وقد سحبت رخصته الطبية سابقا.

وقد تمت إزالة الثيميروسال من معظم لقاحات الأطفال في الولايات المتحدة منذ 2001 كإجراء احتياطي، ولا يوجد ارتباط مثبت بين اللقاحات والتوحد حسب الدراسات العالمية.

المصدر: RT