دراسة: الدماغ البشري لا ينجز مهمتين معًا

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة مارتن لوتر الألمانية، أن الدماغ لا يعالج مهمتين في الوقت نفسه، بل يتنقل بينهما بسرعة كبيرة على نحو متتابع.

وعالج المشاركون خلال الدراسة مهمتين حسيتين في الوقت نفسه، إذ طلب منهم الإشارة إلى حجم دائرة تظهر لفترة وجيزة باستخدام اليد اليمنى، وفي الوقت ذاته تحديد ما إذا كان الصوت الذي يسمعونه حادًا أو متوسطًا أو منخفضًا، وتم قياس سرعة استجابتهم وعدد الأخطاء التي ارتكبوها، وكرروا الاختبارات على مدار عدة أيام.

ومع زيادة التدريب أصبح المشاركون أسرع وارتكبوا أخطاء أقل، وكان ينظر إلى مثل هذا التأثير التدريبي لفترة طويلة باعتباره دليلًا على أن الدماغ يستطيع معالجة المهام بشكل متوازٍ إذا توفر التدريب الكافي.

ووفقًا للباحثين، فإن الدماغ يقوم بتحسين ترتيب خطوات المعالجة بحيث لا تعوق بعضها بعضًا بشكل كبير، كما تمكن فريق البحث من إثبات أنه عند إجراء تغييرات طفيفة جدًا في المهام ارتفعت نسبة الأخطاء واحتاج المشاركون إلى وقت أطول لحلها. وشارك 25 شخصًا في ثلاث تجارب أُجريت ضمن الدراسة.

وأشار عالم النفس تيلو شتروباخ من كلية “ميديكال سكول هامبورج” إلى أن هذه النتائج لها أهمية أيضًا في الحياة اليومية، موضحًا أن تعدد المهام قد يتحول إلى خطر، على سبيل المثال أثناء قيادة السيارة أو في المهن التي تتطلب تنفيذ مهام متوازية كثيرة

