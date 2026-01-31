رأي ومقالات
ما ذكرته إحدى الصحفيات المصريات عن طلب حكومة السودان بترحيل السودانيين من مصر
سفير السودان بمصر الفريق عماد الدين عدوي:
🔴 ما ذكرته إحدى الصحفيات المصريات عن طلب حكومة السودان بترحيل السودانيين من مصر أوهام وتجني وفيه تجاوز للخطوط الحمراء
🔴 عدد السجناء السودانيين في مصر لا يتجاوزون 400 سجين، وحينما تقارنه بـ 6 مليون يؤكد ذلك حجم الانضباط الكبير للجالية السودانية
🔴 بتوجيه من وزير العمل المصري تم منح تصاريح عمل للوجود السوداني في مصر وخفض قيمة الرسوم المفروضة على إصدار تلك التصديقات
عزمي عبد الرازق