سفير السودان بمصر الفريق عماد الدين عدوي:

🔴 ما ذكرته إحدى الصحفيات المصريات عن طلب حكومة السودان بترحيل السودانيين من مصر أوهام وتجني وفيه تجاوز للخطوط الحمراء

🔴 عدد السجناء السودانيين في مصر لا يتجاوزون 400 سجين، وحينما تقارنه بـ 6 مليون يؤكد ذلك حجم الانضباط الكبير للجالية السودانية

🔴 بتوجيه من وزير العمل المصري تم منح تصاريح عمل للوجود السوداني في مصر وخفض قيمة الرسوم المفروضة على إصدار تلك التصديقات



عزمي عبد الرازق