عرفتوا ليه سلك سبّ الدين وامتدت يده بالضرب على المواطن السوداني بلاهاي؟؟

من أحاجي الحرب ( ٢٧١٥٥ ):

○ أ. Adil Ibnouf

عرفتوا ليه (هالك) سلك – الذي يظهر بمظهر الود المهذب و حمامة السلام الوديعة أمام أحمد طه – عرفتوا ليه سبّ الدين و امتدت يده بالضرب على المواطن السوداني بلاهاي؟؟ ذلك لأن القحاطة تعرّوا تماماً بمواقفهم المخزية العميلة و انكشف المستور من إنحطاطهم الأخلاقي التربوي و تنصّل عنهم كل من في تكوينه ذرة من جينات الوطنية و القيم و النبل، و كان يوماً ما مُساقاً بخطاب القحاطة الأجوف الساذج !!!

الخطاب الذي ألقته ألاء صلاح في مؤتمر من أجل السلام المنعقد في أوسلو عاصمة النرويج بحضور ولي العهد النرويجي و الحكومة النرويجية ومنظمات دولية، خطاب قوي لا يقل في مضمونه و أثره عن ما قامت به الدبلوماسية السودانية و ممثل السودان الدائم في مجلس الأمن و الأمم المتحدة، بل قوته و أثره يأتيان من الزاوية الشعبية الوطنية غير الرسمية، و من كون المتحدثة إحدى رموز ثورة ديسمبر (المسروقة) التي خذلها ما يسمى بقوى الحرية و موقعوا الإتفاق الإطاري مع المليشيا المعتدية و الداعمون لها الآن في سفكها دماء السودانيين و اغتصاب حرائرهم و تهجيرهم و تمريرهم لمخطط اليهود المنفذ بأيدي إماراتية نجسة خبيثة.