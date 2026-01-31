رشا عوض الآن والآن فقط تسأل عن “ترميز” آلاء صلاح في ديسمبر!!

انتظرت رشا عوض أكثر من ٦ سنوات لتسأل عن ترميز تلك الشابة في ديسمبر!!

مفهوم طبعاً توقيت السؤال لأنَّ تلك الشابة قالت الآن بصوتٍ جهير إن الحرب في السودان حرب عدوان وإن الدعم السريع مجرم وهو أداة للخارج.

رشا عوض قالت إنها مستغربة من (أسطرة) هذه الشابة التي لم تفعل شيئاً في ديسمبر غير صعودها على ظهر عربة وإلقائها لقصيدة!!

زمان الشيخ (يوسف إبراهيم النور) رحمه الله في جماعة قالوا ليهو انت العالم بالقرآن المعلم له ولدك يطلع شيوعي؟!

شيخ يوسف قال ليهم : أنا بس حيطتكم القصيرة؟! ما تشوفوا سيدنا نوح، ولده كافر عديل!!😅

فهسه آلاء صلاح دي بس حيطتكم القصيرة ؟! ما تشوفوا (ترميز) حمدوك !!

على الأقل هي في ديسمبر صعدت على ظهر عربة وألقت قصيدة، حمدوك “مؤسسكم” داك في ديسمبر دي تغريدة ساي في تويتر ما كتبها!! 😁



عمر الحبر

