رشا عوض ام قرون..

لم اكتشف فجأة ان رشا عوض دعامية مية المية، بل هذا كان رأيي منذ إندلاع الحرب، بل كنت أرى كدمول رشا عوض بارز أكثر من كدمول التعايشي وابراهيم الميرغني والهادي إدريس وبرمة، ربما _حسب تقييمي الشخصي_ ان علاء الدين نقد يتفوق عليها وذلك قبل فك الإرتباط وتوزيع المهام.

بالأمس انتفضت رشا عوض ضد آيقونة الثورة آلاء صلاح، المرة دي بالتحديد وليس اول مرة تهاجم من يتهم الجنجويد، بل المرة دي كانت حالة اللاوعي تسيطر على رشا عوض وهاجمت الشابة آلاء صلاح وكانت رشا تعبر عن موقفها المدافع عن الجنجويد بكل بسالة عن قضيتها الجوهرية وهي الدفاع عن الجنجويد والتصدي لمن يرش الجنجويد باللبن ترشه بالدم، كان هذا في مواجهة من؟ في مواجهة آلاء صلاح.

في هذه اللحظة احب ابحث عن موقف من رشا عوض ضد رنوش وموقف من دسيس مان وغيرهم من الشباب الذين كانوا نغمة على أفوه الثوار.

كما اطلب المساعدة في البحث عن موقف رشا عوض بإعتبارها مناهضة لخط الإسلاميين، هل سمعتم لها بقول ضد حسبو محمد عبدالرحمن والباشا طبيق وأكثر من عشرات الإسلاميين الداعمين للجنجويد ؟

رشا عوض مشكلتها الحقيقة مع بركة ساكن في دعمه للجيش وموقفه من الجنجويد، رشا عوض مشكلتها مع اي سياسي او مثقف أو إعلامي او ناشط محصورة في حماية الجنجويد وتبرئة الامارات.

رشا شاهرة قلمها للدفاع عن الجنجويد وتبرئة الامارات وبس.

اهدي لحن الختام للدعامية ام قرون اغنية كاظم الساهر

علمني حبك

كيف أهيم على وجهي ساعات…

بحثا عن شعر غجري

تحسده كل الغجريات

بحثا عن وجهٍ…

عن صوتٍ…

هو كل الأوجه والأصوات.

(عن مستقبل باهر للدعاميات) الكوبليه (Couplet) الاخير من عندنا..

الطيب ساعد