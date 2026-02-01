آلاء صلاح : امتحان الحقيقة..

رأي ومقالات

2026/02/01
آلاء صلاح
نفترض أن آلاء صلاح لم تكن أيقونة ديسمبر ؟ وانها لم تكن ذات أثر في أي شأن ، وننطلق من هنا لمعرفة سبب غضبة آل صمود وبقايا قحت ضدها ، فهى وصفت ما يجري في السودان بأنها:

– حرب عدوان
– وان مليشيا آل دقلو الارهابية ارتكبت فظائع وجرائم غير مسبوقة وعرضت شواهد وادلة..
– وقالت أن دولة الإمارات العربية المتحدة دعمت هذه المليشيا المجرمة ومرتزقتها..
– وان كل أهل السودان تضرروا من هذا العدوان..

فأي هذه النقاط هو ما أثار حفيظة جماعة صمود ؟..
هل هو الإشارة للامارات ؟ ام ادانة مليشيا آل دقلو ؟ ام الدفاع عن الابرياء والآمنين ؟..
هؤلاء القوم بلا عقل وبلا ضمير..

ابراهيم الصديق على

