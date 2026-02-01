العقوبات الاوربية والسؤال الاخلاقي..

عقوبات الاتحاد الاوربي شملت من جانب المقاومة الشعبية:

– الامام الطيب جودة أمير النفيدية وقائد المقاومة الشعبية بمثلث الصندوق الأسود ، والذين وقفوا سداً أمام إنتهاكات مليشيا آل دقلو الارهابية ومرتزقتها في ولاية الجزيرة وابرزها مجزرة ود النور على مشارف منطقتهم..

– الفدائي المصباح ابوزيد قائد فيلق البراء بن مالك ، ومجاهداته وكسبه معلوم..

ومن جانب مليشيا آل دقلو شملت 5 مجرمين هم:

1. القوني حمدان دقلو، شقيق قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان حميدتي والمسؤول عن الشركات والجانب المالي في التمرد..

2. الفاتح عبد الله إدريس، الشهير بـ”أبو لولو” وهو المعروف بـ”سفاح” الفاشر بسبب الجرائم التي ارتكبها في مدنية الفاشر وإعدام آلاف المواطنين.

3. التجاني إبراهيم موسى

4. جدو حمدان أحمد “أبوشوك” قائد الدعم السريع في ولاية شمال دارفور

5. إدريس كافوت أحد قيادات المليشيا

سيكون السؤال الأخلاقي قائماً: كيف جاز للاتحاد الاوربي الجمع بين مرتكب المجازر والانتهاكات الفظيعة والابادة الجماعية والتطهير العرقي وبين من يدافع عن هؤلاء الابرياء ويحميهم ؟..



ابراهيم الصديق على