هل يخرج أنصار الجنجا من مصر إلي نيالا؟

برزت مشكلة أنصار الجنجويد والمنتمين للمليشيا الذين غادروا مع إندلاع الحرب واستقروا في مصر التي يشتمها ويهددها قادتهم وكتابهم. مع الكشات المصرية هؤلاء الجنجا لا يحبذون العودة للخرطوم ومناطق سيطرة الجيش ولا يستطيعون في ظل الاوضاع الحالية البقاء في مصر مع رعب الترحيل.

السؤال هو هل يتوجه أنصار الجنجا إلي نيالا كما فعل ثلاثة مليون وثلث عادوا إلي مناطق سيطرة الجيش في الجزيرة والخرطوم في ديسمبر وحده ؟

مع تحية خاصة لخطاب حرب بين جنرالين كلاهما سيئ.

معتصم اقرع