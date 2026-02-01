داليا البحيرى بعد عمليتها الأخيرة: ممتنة جدا لكل كلمة طبطبة وكل دعم

تصدرت الفنانة داليا البحيري التريند وذلك على خلفية اجراؤها عملية في وجهها، ونشرت رسالة على حسابها انستجرام وعلقت قائلة: شكرا من كل قلبي علي الدعم والكلمات الطيبة اللي غمرتوني بيها، أنا حقيقي ممتنة جدا لكل كلمة طبطبة وكل دعم، وده شكلي قبل وبعد عملية شد الوجهة العميق، وأكيد مش سهل علي أي واحدة تظهر بدون مكياچ أو تجميل وخصوصا لو ممثلة بس أنا حبيت أشارك تجربتي معاكم بمصداقية

وشاركت داليا البحيرى من فترة في الجزء الثانى من فيلم “أولاد حريم كريم” بطولة مصطفى قمر، داليا البحيرى، بسمة، علا غانم، خالد سرحان ومن الأبطال الجدد بشرى، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم محمد كريم، فؤاد محسن، ساندى مراد ومن تأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس، والعمل يناقش العديد من المشكلات المتعلقة بالزواج في اطار اجتماعى رومانسى لايت.

يذكر أن فيلم حريم كريم تم عرضه منذ 18 عاماً وتحديداً عام 2005 وحقق نجاحاً لافتاً خلال عرضه على شاشات التليفزيون، وشارك في بطولة الجزء الأول ياسمين عبد العزيز، داليا البحيرى، علا غانم، بسمة، ريهام عبد الغفور، طلعت زكريا، خالد سرحان، زيزى مصطفى، هناء الشوربجى، محمد شاهين، ادوارد، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم “حريم كريم” حول كريم (مصطفى قمر) المتزوج من جيجى (ياسمين عبد العزيز) التي تغير عليه غيرة قاتلة وتشك فيه فتطلب منه الانفصال، بينما يحاول هو توضيح الحقيقة لها، فيقرر الاستعانة ببعض من صديقاته في الجامعة لحل المشكلة ولكنه يدخل في مواقف كثيرة تعقد مسألة رجوعه إلى زوجته بل ويفسد حياة صديقاته أيضاً بدون قصد.

اليوم السابع