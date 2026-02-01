شاهد بالفيديو.. كابتن الرحلة التاريخية لطائرة “سودانير” يحرك مشاعر “الركاب” وينال إعجاب جمهور مواقع التواصل بكلمات معبرة خاطب بها المسافرون في طريقهم للخرطوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بإعجاب كبير مقطع فيديو تم تصويره من داخل طائرة “سودانير”, التي توجهت من مطار بورتسودان, نحو مطار الخرطوم الدولي, وعلى متنها عشرات الركاب.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد وثق أحد المسافرين داخل الطائرة في الرحلة التي تم وصفها بالتاريخية لكلمة كابتن الناقل الوطني “سودانير”.

الكابتن قام بتحية المسافرين معه داخل الطائرة قائلاً: (انه ليوم نصر جديد في معركة الكرامة الخالدة.. طائركم الميمون يحلق على ارتفاع 36 ألف قدم في سماء السودان العزيز خلال ساعة بمشئة الله ما كنا نعيشها ونحلم وننعم بأمنها لولا رجال أوفوا ما عاهدوا الله عليه).

محمد عثمان _ النيلين