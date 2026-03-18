السعودية وقطر تعلنان أن الجمعة أول أيام عيد الفطر

\u0623\u0639\u0644\u0646\u062a \u0643\u0644 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0633\u0639\u0648\u062f\u064a\u0629 \u0648\u0642\u0637\u0631\u060c \u0623\u0646 \u0627\u0644\u062e\u0645\u064a\u0633 \u0647\u0648 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0645\u0645 \u0644\u0634\u0647\u0631 \u0631\u0645\u0636\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0628\u0627\u0631\u0643\u060c \u0648\u0623\u0646 \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0629 \u0633\u064a\u0643\u0648\u0646 \u0623\u0648\u0644 \u0623\u064a\u0627\u0645 \u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0641\u0637\u0631 \u0627\u0644\u0645\u0628\u0627\u0631\u0643 \u0644\u0644\u0639\u0627\u0645 1447 \u0647\u0640.\r\n\r\n\u0631\u0635\u062f - "\u0627\u0644\u0646\u064a\u0644\u064a\u0646"