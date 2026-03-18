بتساؤلات محيرة.. مؤلف “وننسى اللي كان” يشوق جمهوره حول النهاية

مع تصاعد أحداث المسلسل والاقتراب من النهاية، شوق المؤلف عمرو محمود ياسين جمهوره لنهاية مسلسل “وننسى اللي كان” بتساؤلات محيرة.

وكتب عمرو محمود ياسين من خلال حسابه على موقع “فيسبوك” مساء أمس الثلاثاء :”يا ترى في حد هيموت في الحلقة الأخيرة من مسلسل وننسى اللي كان؟ إيه توقعاتكم؟ هل في حد هيموت ولا لأ؟، ولو في يبقى مين؟” ليترك الجمهور وسط حيرة وتساؤلات.

وانهالت التعليقات على المنشور بشكل واسع، حيث توقع الكثيرون موت شخصية “بدر” الذي يقوم بدوره الفنان كريم فهمي، فيما توقع آخرون موت ياسمين عبد العزيز في دور “جليلة” لتنتهي قصة حبها مع بدر نهاية مأساوية.

ترك جمهوره في حيرة

ورغم التفاعل الكبير مع المنشور الغامض المشوق، إلا أن المؤلف عمرو محمود ياسين ترك الجمهور في حيرة من أمره في انتظار عرض الحلقة الأخيرة ومعرفة النهاية بأنفسهم.

يذكر أن مسلسل “وننسى اللي كان” من بطولة ياسمين عبد العزيز، وكريم فهمي، وخالد سرحان، ومحمد لطفي، ومنة فضالي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري.

