مشهد الولادة بمسلسل محمد إمام يثير غضباً.. والممثلة توضح

أثار مشهد الولادة في المسلسل الرمضاني “الكينغ” للنجم المصري محمد إمام، ردود فعل غاضبة في الوسط الطبي المصري بسبب تعليق اعتُبر “غير لائق” جاء على لسان البطل “حمزة الدباح” يقوم بدوره نجل الزعيم عادل إمام وهو يخاطب زوجته في غرفة الولادة بأحد المستشفيات، في حين خرجت بطلة العمل لتوضح تفاصيل المشهد.

فقد ردّت الفنانة المصرية ميرنا جميل على الانتقادات التي طالت مشهد الولادة في المسلسل الرمضاني “الكينغ” خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن ما تم تقديمه جاء في إطار كوميدي بحت، دون نية لتقديمه بشكل واقعي.

وأوضحت خلال تصريحات إذاعية، أن فريق العمل تعمّد المبالغة في عدد من المشاهد، وليس مشهد الولادة فقط، مشيرة إلى أن طبيعة العمل (الذي يتناول قصة صعود تاجر سلاح) تتيح مساحة لاستخدام أسلوب المبالغة لخدمة الجانب الترفيهي.

كما أكدت أن ردود الفعل جاءت متباينة بين الجمهور، حيث لم يلقَ المشهد قبولًا لدى بعض المشاهدين، بينما تقبله آخرون في سياقه الكوميدي، معتبرة أن هذا التفاوت أمر طبيعي في الأعمال التي تعتمد على الطابع الساخر أو المبالغة.

إهانة لأطباء التوليد

أتى ذلك، بعدما وجه الطبيب والكاتب المصري الشهير خالد منتصر انتقاداً قاسياً إلى الفنان محمد إمام بسبب جملة قالها في حوار ضمن أحداث مسلسله “الكينغ”، والتي اعتبرها منتصر إهانة لأطباء النساء والتوليد.

وقال خالد منتصر عبر حسابه الخاص في “فيسبوك”: “أكبر سقطة رمضانية درامية، جملة وعبارة، عندما قال الفنان الممثل المجتهد محمد عادل إمام والذي أعرف عنه احترامه وأخلاقه، في مسلسل “الكينغ” لزوجته أثناء عملية الولادة: “عاجبك منظري، والرجالة بتعمل فيكي كده”.

“أفكار عفنة”

كما أضاف: “بمعنى “مش كفاية اللي الرجالة عملوه فيكي” الرجالة في الجملة مقصود بيها دكتور النسا، وكده مقصود بيها عملية التوليد!!، جملة تحمل دلالات مش حضارية، وأفكار عفنة خرجت من كهوف العصر الحجري… الاستظراف غير الكوميديا، وليس معنى إني أريد أن أضحك الناس هو أن استخدم المرأة كسلعة زغزغة للرجال”.

وختم بالقول “عندما تمارس فناً فلتتحمل مسؤولية تلك الرسالة السامية”.

يذكر أن الفنان محمد إمام نشر قبل يومين عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” فيديو أعلن من خلاله عن انتهاء تصوير مسلسله “الكينغ”، الذي يخوض به السباق الدرامي الحالي. وعلّق على الفيديو قائلاً: “وأخيراً فركش، شكراً من كل قلبي لكل الناس اللي اشتغلوا في المسلسل… رحلة بجد متعبة بس ممتعة مع ناس محترفة وجميلة ولذيذة”.

ويشارك محمد إمام في بطولة مسلسل “الكينغ” ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول الصراع بين الأشقاء، حيث يجد “حمزة الدباح” نفسه فجأة في مواجهة واقع مرير، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها لكسب لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، حيث يشتبك مع عصابة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأساً على عقب.

