طه عثمان يهين السودانيين في دبي

من انت يا طه عثمان .. حتى تطلع فوق رؤوس السودانيين

بقلم : عصمت الطيب

نشر طه عثمان اسحق القيادي بتحالف صمود و الموالي للدعم السريع عبر صفحته على فيسبوك مطالبا بالاهتمام بجواز سفره و استعجاله فوق رؤوس الالاف السودانيين اللذين ينتظرون مواعيدهم بحسب نظام الحجز الالكتروني للجوازات السودانية، فمن انت يا طه عثمان؟ الم تكن احد اعضاء لجنة التمكين؟ والتي فيما معناها تحارب التمكين والواسطة ؟

ياطه اسحق هل جربت تحجز وتكون زي باقي الناس؟ ولا بس داير تهين السودانيين اكتر من الحرب القومتها دي ومعاك باقي الشرذمة، هل تعلم يا عزيزي القارئ ان طه عثمان اسحق ذهب الى قنصلية السودان بمدينة دبي لاستخراج جواز سفره وعندما اخبروه ان الاجراء يتم عبر الحجز الالكتروني هاج وماج واستنكر وغضب غضباً شديداً دعاه الى كتابة منشور طويل عريض في صفحته على فيسبوك مطالباً باستعجال الاجراء فوق رؤوس مئات بل الالاف السودانيين الذين ينتظرون دورهم في بحسب النظام المتبع، بل يريد استثناء فوق المرضى وكبار السن والاطفال والموظفين والتلاميذ، طه العاطل والذي يتلقى مئات الالاف الدولارات من الدول المعادية للسودان يريد استخراج جواز سفره.

من انت ياطه وماذا قدمت للشعب السوداني ؟ بل ماذا قدمت للسودان غير العمالة والارتزاق واشعال الحرب انت وشلتك طبختوها مع فولكر وكنتم سنداً للسفاح حميدتي فمن أنت ؟ ماهي خبراتك ومؤهلاتك ؟ ماذا استفاد منك اهلك؟

هل يرتضي الشعب السوداني مثل هذه التصرفات بعد كلما اقترفه هذا الـ طه في حقه ؟ بعد ان ساهم في تشريد ملايين السودانيين ؟ على الشعب السوداني الوقوف في وجه طه وفي وجه البرهان ان كان يدعم مثل هؤلاء ويتمسح بهم ويحاول استقطابهم ..لن يسمح السودانيون بمثل هذه التصرفات بعد الآن فليذهب طه وغيره الى كفيلهم ويصبحو مواطنين لدول أخرى غير السودان الذي دمروه.