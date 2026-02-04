كرستيانو وهذا الوفاء لنادي النصر

نعم عندما يكون العشق الحقيقي الذي هو نبض الروح وشعور يتجاوز الكلمات، حيث يصبح الحبيب هو الحياة، والأمان، والوطن، والأمنية الوحيدة. هو حب لا يقتله غياب ولا ينقصه مسافة، ويقبل الآخر بكل عيوبه ومميزاته، مع إخلاص وصدق يتجدد يومياً، لتصبح قصة حب صادقة لا تكتمل الحياة إلا بوجوده.

هكذا أنت يا كرستيانو.. محبتك وحبك للسعودية ولناديك النصر يجعلنا نعتز بك ونفخر، وحديث النجم العالمي ‫كريستيانو رونالد عن الدوري السعودي وعن السعودية، هو حديث للتاريخ، ورسالة للعالم جاءت من أفضل لاعب في العالم، بقوله: ”قلت سابقاً وأقول الآن، الدوري السعودي سيصبح الأقوى، وشكرًا للمملكة العربية السعودية على احتضاني، فـأنا أشعر بالسعادة هنا، وأحبكم”.

فرونالدو يشكر السعودية، ويراهن على نجاحها، ويلجم أفواه الكثيرين ممن لا يودون للمملكة الخير.وهذا فخر لنا كسعوديين أولاً، وكنصراويين ثانياً؛ لأنه ليس لاعباً أتى للعب فقط، ‏بل للمساهمة في انجاح المشروع السعودي الكروي العالمي، وراهن على نجاحه، ودعا لاعبي العالم للالتحاق به، وبالفعل جاء إلى السعودية بتفكير واع مع الإخلاص، وانعكس ذلك على أدائه وشغفه، الذي نراه بالملعب، وتأثيره أصبح واضحاً، حتى على اللاعبين؛ فكراً ودعماً وتحفيزاً وتشجيعاً، ناهيك عن جذبه لجميع لاعبي العالم للمجيء للسعودية.

أبعد ذلك يجارب من قبل البعض وتحدث عنه وقيل عنه الكثير ورغم ذلك ما زال يحب ويدعم ويساند.

وبدورنا نشكر الأسطورة على كلامه المميز والجميل عن الدوري السعودي، وعن سعادته بوجوده في المملكة، وموقفه لن تنساه الجماهير النصرواية ولن تنسى أنك يوما ارتديت شعار العالمي.

وأخيرًا نقول…

“وماليَ لا أثني عليكَ وطالما..

‏وفيتَ بعهدي والوفاءُ قليلُ..

‏وأوعدتني حتى إِذا ما ملكتني..صَفَحْتَ وصفحُ المالكينَ جميلُ…”

د. غدير عبدالله الطيار – جريدة المدينة

