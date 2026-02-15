«للشبع لفترة أطول».. أفضل سحور لمريض السكر فى رمضان – فيديو

أكد الدكتور أسامة حمدى، أستاذ الباطنة والسكر، مرضى السكرى بضرورة اختيار وجبة سحور متوازنة خلال شهر رمضان، تعتمد على البروتين النباتى والدهون الصحية بدلًا من النشويات، للحفاظ على استقرار مستويات السكر فى الدم طوال ساعات الصيام.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد أن طبق الفول المدمس المضاف إليه زيت الزيتون، مع الخضروات وطبق سلطة، يُعد خيارًا مثاليًا للسحور، لاحتوائه على ألياف وبروتين نباتى يساعدان على الشعور بالشبع لفترة أطول.

كما أوصى بتناول بيضة مسلوقة أو اثنتين، إلى جانب منتجات الألبان مثل الجبنة القريش أو الزبادى كامل الدسم، لما تحتويه من بروتين يساهم فى ضبط معدلات السكر.

وأشار إلى أهمية إضافة قطعتين من المكسرات، خاصة عين الجمل، لما تحتويه من دهون صحية مفيدة للقلب ولمرضى السكرى، مع تناول الشاى أو القهوة دون إضافة سكر.

ولفت إلى أنه يمكن تناول ثمرة فاكهة واحدة ضمن وجبة السحور، مع تجنب الإفراط فى السكريات أو النشويات المكررة التى قد تؤدى إلى ارتفاع سريع فى مستوى السكر يعقبه هبوط أثناء الصيام.

المصري اليوم