3 ميزات متوقعة في آيفون 18 برو بفضل شريحة ” C2″ الجديدة

تُشير التسريبات إلى أن شركة أبل ستزود هاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس بشريحة “C2” من الجيل التالي، مستغنيةً بذلك عن مودم “5G” من “كوالكوم” الموجود في سلسلة آيفون 17 برو الحالية.

ومن المتوق أن تجلب شريحة “C2” ثلاث ميزات إلى سلسلة آيفون 18 برو المقبلة، بحسب تقرير لموقع “9to5Mac” المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه “العربية Business”.

1- تحسن كفاءة البطارية

لطالما تميّزت مودمات “C1″ و” C1X” الخلوية من “أبل” بكفاءة استهلاك الطاقة، ومن المتوقع استمرار هذا التوجه مع شريحة “C2” الجديدة.

وبفضل التكامل المُحكم بين نظام iOS ومعالج أبل، تستطيع “أبل” إطالة عمر البطارية عند استخدام الشبكة الخلوية بما يتجاوز ما تقدمه مودمات كوالكوم.

لكن يصعُب تحديد حجم المكاسب المحتملة من شريحة “C2” في ما يتعلق بكفاءة الطاقة. فعلى الرغم من أن “أبل” تنسب لشريحتي “C1″ و”C1X” تحسينات في عمر البطارية في آيفون 16e، وآيفون إير، وآيباد برو بشريحة “M5″، لم تكشف الشركة عن أرقام محددة حتى الآن.

من المتوقع أن يأتي طرازا آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ببطارية أكبر هذا العام من سلسلة آيفون 17 برو، ومن المتوقع أن تعزز شريحة “C2” هذه الزيادة.

2- ميزة الخصوصية “تقييد الموقع الدقيق”

أطلقت “أبل” مؤخرًا إصدار “iOS 26.3″، ورغم أنه لا يتضمن الكثير من الميزات الجديدة، فهناك إضافة حصرية للأجهزة المزودة بمودم من تصميم “أبل”.

وميزة “تقييد الموقع الدقيق” هي إعداد جديد يتيح للمستخدم الحفاظ على خصوصية موقعه بشكل أكبر أمام مزود الشبكة الخلوية.

وفقًا للوثائق الرسمية لأبل: “يمكن للشبكات الخلوية تحديد موقعك استنادًا إلى أبراج الاتصالات التي يتصل بها جهازك. يعزز إعداد “تقييد الموقع الدقيق” خصوصية موقعك عن طريق تقليل دقة بيانات الموقع المتاحة للشبكات الخلوية”.

وعند تفعيل هذا الإعداد، يتم تقييد بعض المعلومات المتاحة لشبكات الاتصالات. ونتيجة لذلك، قد تتمكن هذه الشبكات من تحديد موقع أقل دقة، على سبيل المثال، الحي الذي يوجد فيه جهازك بدلًا من موقع أكثر دقة مثل عنوان الشارع. لا يؤثر هذا الإعداد على جودة الإشارة أو تجربة المستخدم.

حاليًا، تدعم هذه الميزة أجهزة آيفون إير وآيفون 16e وآيباد برو بشريحة “M5”. ومع إضافة مودم “C2” من “أبل” لطرازي سلسلة آيفون 18 برو سينضم الهاتفان إلى هذه القائمة.

3- أداء أفضل في المناطق ذات التغطية الضعيفة

من المزايا الأخرى التي توفرها مودمات “أبل”، مثل “C2” القادم، تحسين الأداء في المناطق ذات التغطية الضعيفة أو المتقطعة.

على سبيل المثال، أخبرت “أبل” وكالة رويترز بأنه “إذا واجه آيفون شبكات بيانات مزدحمة، يمكن لمعالج الهاتف إرسال إشارات إلى المودم لتحديد أي حركة بيانات هي الأكثر حساسية للزمن وإعطائها الأولوية على غيرها في نقل البيانات”.

وسيجعل هذا التكامل بين معالج “أبل من الفئة “A” ومودم الفئة “C” هاتف آيفون أكثر استجابة وأقل تأثرًا بالازدحام.

العربيه نت