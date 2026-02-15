وزير الخارجية السعودي: انهيار النظام العالمي ذي النزعة الأوروبية المركزية كان واضحا منذ فترة طويلة

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن تآكل النظام العالمي القائم على القواعد وإحلال مبدأ القوة محل القانون بدأ قبل وقت طويل من النزاعات الراهنة.

جاءت تصريحات الوزير السعودي في كلمته أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث أوضح أن “أصول النظام العالمي الحالي تعود إلى الأزمة في أوروبا، والحرب العالمية الأولى، ثم الحرب العالمية الثانية التي أدت إلى إنشاء الأمم المتحدة وأرست أسس نظام العلاقات الدولية الحالي. وبهذا المعنى، فإن وجود تركيز معين على أوروبا أو عبر الأطلسي أمر مبرر”.

وأضاف: “لكن الحقيقة هي أن الكثير منا لاحظ تآكل النظام العالمي القائم على القواعد وإحلال مبدأ القوة محل القانون فعليا، قبل وقت طويل من الأزمة الحالية”.

وأشار الوزير إلى أن العديد من الدول “مقتنعة منذ أكثر من 10 سنوات” بأن نظام العلاقات الدولية الحالي “لا يعمل ولا يفي بمهامه”.

وفي معرض حديثه عن تداعيات هذا التآكل، شدد الأمير فيصل على أن الدول النامية كانت الأكثر تأثراً على مدى العقدين الماضيين، لافتا إلى أن “أوروبا وبالتأكيد الولايات المتحدة كان باستطاعتها البقاء على الهامش والقول: ‘لا، هذا لا يؤثر علينا'”.

وأكد أن النزاع في أوكرانيا بالتحديد “أظهر ذلك بأفضل صورة”، في إشارة إلى الكيفية التي كشفت بها الحرب الأوكرانية عن تآكل النظام الدولي وتأثيراته المتساوية على الجميع.

