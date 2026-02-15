الصين تطلق أول دوري عالمي لقتال الروبوتات بجائزة 1.44 مليون دولار

أطلقت الصين، الأسبوع الماضي، في مدينة شنتشن أول دوري قتالي مجاني للروبوتات البشرية في العالم، والذي يحمل اسم ” Ultimate Robot Knockout Legend” أي “أسطورة الضربة القاضية النهائية للروبوتات”.

وسستنافس الفرق بروبوتات بشرية مقدمة مجانًا من شركة الروبوتات الصينية “إنجين إيه آي”.

وسيحصل الفريق الفائز على حزام بطولة ذهبي بقيمة 1.44 مليون دولار (10 ملايين يوان) من قِبل منظمي الحدث، بحسب صحيفة غلوبال تايمز.

ويرى خبراء صينيون أن مثل هذه الفعاليات تبرز التفوق التكنولوجي للصين وتقدمها في مجال الروبوتات، بما في ذلك تطبيقاتها العملية، بحسب تقرير لموقع ” إنترستنغ إنجنيرينغ” المتخصص في أخبار التكنولوجيا والهندسة، اطلعت عليه “العربية Business”.

وسيشهد موسم 2026 من دوري الروبوتات منافسة على مستويات مختلفة تستمر حتى ديسمبر من هذا العام.

يهدف الدوري إلى تعزيز القدرات الأساسية للروبوتات البشرية، بما في ذلك التحكم في الحركة، وخوارزميات التوازن، واتخاذ القرار، وأنظمة الطاقة، والحماية الهيكلية.

وأطلقت شركة إنجين إيه آي، التي تنظم البطولة، الدوري رسميًا في 9 فبراير. وستتنافس الفرق بروبوتات “T800” من “إنجين إيه آي”.

كانت الشركة أطلقت روبوت “T800” البشري في أوائل ديسمبر من العام الماضي، مع فيديو يُظهر الروبوت وهو يؤدي حركات قتالية متقنة ودقيقة، ليحظى بإشادة واسعة على الإنترنت.

ووفقًا لموقع الشركة الإلكتروني، يستطيع الروبوت أداء حركات فنون قتالية مثل الركلات الجانبية والدوران 360 درجة في الهواء.

يعكس دوري الروبوتات البشرية هذا جهود الصين لرفع مستوى الوعي بعلم الروبوتات ونشره على مستوى البلاد.

وقال المحلل بان هيلين، المقيم في بكين، إن سيناريوهات القتال تجبر الروبوتات على العمل في ظروف قصوى، مما يختبر “التحكم في الحركة، والتوازن الديناميكي، ومقاومة الصدمات” بطرق لا يمكن للمحاكاة أن تعكسها بالكامل.

العربيه نت