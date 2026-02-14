بطاقة فالنتاين من البيت الأبيض إلى مادورو..”أسرت قلبي”

بأسلوب ساخر، احتفل البيت الأبيض بعيد فالنتاين على طريقته، موزعاً البطاقات إلى الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو، فضلاً عن الديمقراطيين والرئيس السابق جو بايدن، دون أن ينسى غرينلاند.

فقد نشر على حسابه في إكس مجموعة من الصور، تحت تعليق “صنعت خصيصاً لك”!

وأظهرت إحدى الصور مادورو معصوب العينين ومكبلاً، مع عبارة “لقد أسرت قلبي”.

“مثل حب الديمقراطيين للمهاجرين”

فيما بينت صورة أخرى جزيرة غرينلاند القطبية على شكل قلب، وقد كتب فوقها “حان الوقت لكي نحدد علاقتنا”، في تذكير بسعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ضمها.

كما أشارت صورة ثالثة إلى بايدن على ما يبدو، مع هذا التعليق الساخر “حبي لك قوي مثل حب الديمقراطيين للمهاجرين غير الشرعيين”. وسبق لترامب أن هاجم مرارا وتكرارا الحزب الديمقراطي متهما إياه وبايدن بأنهما أدخلا آلاف المهاجرين غير الشرعيين “والقتلة وتجار المخدرات” إلى الولايات المتحدة.

وكان مادورو اعتقل مع زوجته سيليا فلوريس في عملية كوماندوس أميركية، من منزل محصن فجر الثالث من يناير الماضي، ترافقت مع قصف طال عدة مواقع في كاراكاس.

في حين كشفت بعض المصادر أن البنتاغون استعمل في تلك العملية الخاطفة “الذكاء الاصطناعي”.

العربيه نت