أول تسريب لشكل هاتف غالاكسي زد فولد وايد منافس آيفون فولد

كشفت رسوم متحركة مجمعة من نسخة مبكرة من إصدار واجهة المستخدم من “One UI 9” من شركة سامسونغ شكل وتصميم هاتف غالاكسي زيد فولد وايد القابل للطي الذي يُزعم أن الشركة ستطلقه هذا العام لمنافسة آيفون فولد القابل للطي المقبل.

ونشر موقع “أندرويد أوثورتي” رسوم متحركة تُظهر حركة السحب لأعلى على الشاشة الخارجية للهاتف وهو مطوي، ثم يُفتح الجهاز وتتوسع القائمة على الشاشة الرئيسية للهاتف، بحسب تقرير للموقع، اطلعت عليه “العربية Business”.

تكشف تلك التسريبات أن الشاشة الخارجية لهاتف فولد وايد مزودة بثقب للكاميرا الأمامية في منتصف الشاشة. وسيكون تصميم الشاشة الخارجية مربعًا نوعًا ما، بدلًا من الحواف المنحنية المعتادة في الهواتف الذكية غير القابلة للطي.

وعند فتح الهاتف، يمكن رؤية ثقب لكاميرا أمامية في الشاشة الرئيسية. ومع ذلك، فإن شكل الهاتف وحجمه، ومدى غرابة تصميمه، هو ما يلفت الانتباه أكثر.

حتى الآن، تتميز هواتف سامسونج القابلة للطي بشاشة خارجية طويلة نسبيًا وشاشة داخلية عريضة تشبه الكتاب.

ورغم أنها توفر مساحة عرض كافية لتعدد المهام وزيادة الإنتاجية، فإن نسبة العرض إلى الارتفاع فيها ليست الأنسب للاستخدام اليومي.

لكن في هاتف فولد وايد، تبدو الشاشة الخارجية أقصر وأعرض بشكل ملحوظ من الشاشات الخارجية الطويلة في طرازات غالاكسي زد فولد الحالية.

وتبدو نسب الشاشة الخارجية أقرب إلى نسبة 16:10 (الطول إلى العرض) في الوضع الرأسي مقارنةً بالشاشات الطويلة بنسبة 20:9 التي تستخدمها “سامسونغ” عادةً.

وفي الوقت نفسه، تبدو أبعاد الشاشة الداخلية قريبة جدًا من بعضها البعض بنسبة ارتفاع إلى عرض تبلغ 3:4، مما يمنحها إحساسًا مميزًا يشبه الجهاز اللوحي عند فتح الهاتف.

العربيه نت