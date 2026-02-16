مسؤول أمريكي كبير يوصي الدنمارك بأن تنام وعينها مفتوحة

نصح حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية غافين نيوسوم الدنمارك بأن “تنام وعينها مفتوحة” على خلفية مطالب الرئيس دونالد ترامب المتكررة بالاستيلاء على غرينلاند.

وردّ نيوسوم، عند سؤاله من قبل القناة التلفزيونية الدنماركية “تي في 2” عمّا إذا كانت تهديدات ترامب بالاستيلاء على غرينلاند قد ولّت، بالنفي، مضيفا: “ناموا بعين مفتوحة”.

تجدر الإشارة إلى أن غرينلاند تُعَد جزءا من المملكة الدنماركية. ومع ذلك، فقد أعلن الرئيس ترامب مرارا أن الجزيرة ينبغي أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة.

وحذّرت السلطات الدنماركية وسلطات غرينلاند واشنطن من محاولة احتلال الجزيرة، مؤكدة توقعها احترام سلامتهما الإقليمية.

ويوم أمس، وقّع ممثلو الدنمارك وجزر فارو وغرينلاند اتفاقية مع كندا تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني وفق ما أوردته وزارة الدفاع الدنماركية في بيان صحفي.

وفي تعليقه على الاتفاق، قال وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن: “يسعدني أن نقف هنا اليوم – الدنمارك وجزر فارو وغرينلاند – متحدين في عزمنا على التعاون مع كندا في مجال الدفاع، وتعزيز أمننا المشترك. نحن بحاجة إلى أصدقائنا، ونشاطر كندا طموحها لتعزيز الروابط عبر الأطلسي والعمل المشترك لمواجهة تحديات المستقبل”.

وتجدر الإشارة إلى أن جزر فارو، التي يبلغ عدد سكانها 55 ألف نسمة، تقع في قلب ممر مائي حيوي بين إيسلندا واسكتلندا، على مشارف القطب الشمالي وتعد جزءا من مملكة الدنمارك.

