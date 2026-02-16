محلية الخرطوم تقرر حصر النازحين وتشدد على النظافة وضبط المركبات غير المرخصة

قرر الإجتماع الموسع بمحلية الخرطوم الأحد برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير بحصر جميع الوافدين والنازحين القادمين من مناطق الحرب المتواجدين بالقطاعات والوحدات الإدارية في إطار مسئولية المحلية تجاههم لتسهيل تقديم العون الإنسانى المخصص لهم من قبل الجهات الداعمة.

ووجه بتفعيل مخالفات النظافة والتعامل السالب في التخلص من النفايات في غير مواقعها المخصصة مع التشديد على تجويد الخدمة بالتوازي مع العودة المضطردة للمواطنين وزيادة الإفرازات المتوقعة في النفايات خلال شهر رمضان المعظم.