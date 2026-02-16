هل حان وقت عودة جهاز آيبود من “أبل”؟

قال توني فاديل، مبتكر جهاز الموسيقى”آيبود”، إن الوقت قد حان لشركة أبل لإعادة إطلاق الجهاز الذي غير عملاق التكنولوجيا وعالم الموسيقى إلى الأبد.

وأضاف فاديل، في حلقة بودكاست مع الصحفي التقني إريك نيوكومر: ” أعتقد أن هناك طرقًا أذكى لصنع (سماعات) آيربودز تحتوي على آيبود بداخلها. لذا، أعتقد أنهم بحاجة لإعادة آيبود”.

وأشار فاديل، المعروف على نطاق واسع باسم “أب الآيبود”، إلى أن هناك سببين لإعادة الجهاز المرتبط بإرثه، بحسب تقرير لموقع “بيزنس إنسايدر”، اطلعت عليه “العربية Business”.

ويتمثل السبب الأول في الاستفادة من الحنين المتزايد إلى جهاز الموسيقى، الذي انتهى عصره في عام 2019 مع إصدار الجيل السابع المعاد تصميمه “آيبود تاتش”.

كان جهاز آيبود الأصلي، الذي يتسع ل1000 أغنية فقط، يشترك في العديد من الخصائص مع سلسلتي نانو وشفل أكثر من جهاز تاتش الذي يشبه -مع شاشة اللمس- هاتف آيفون. وأوقفت “أبل” إنتاج جهازي نانو وشفل في عام 2017.

وقال فاديل: “لذا، من منظور الحنين فالآيبود لجميع هؤلاء الأشخاص الذين يقولون، ‘أوه، أتذكر الآيبود’، لكنهم لم يعودوا يريدون المشتتات بعد الآن”.

أما السبب الثاني فهو أن جهاز آيبود الحديث سيستفيد أيضًا من شريحة من مستمعي الموسيقى الذين يرغبون في تجربة استماع “نقاءً”، حيث يستمعون إلى الموسيقى دون الإضافات المصاحبة للاستماع عبر الهواتف الذكية. ففي النهاية، تزداد شعبية الهواتف البسيطة مع سعي الناس لتبسيط علاقتهم بالتكنولوجيا.

وعلى الإنترنت، لا تزال هناك مجتمعات نشطة تسعى لتعديل أجهزة الآيبود القديمة لتلائم الاحتياجات الحديثة، بما في ذلك منتدى فرعي على منصة “ريديت” مخصص بالكامل لهذا الغرض.

وعندما سُئل فاديل عن شكل جهاز آيبود الجديد، قال إنه لن يكشف عن جميع أفكاره.

وقد ذُكر اسم فاديل في بعض الأوساط كبديل محتمل للرئيس التنفيذي تيم كوك، الذي دارت تكهنات حول تقاعده. وتشير التقارير على نطاق واسع إلى أن جون تيرنوس، نائب الرئيس الأول لهندسة الأجهزة في شركة أبل، هو المرشح الأبرز لخلافة كوك.

وقال فاديل: “ستتخذ أبل القرار الصحيح عندما يحين الوقت بشأن من سيكون المدير التنفيذي القادم. أحب الشركة. هي في دمي منذ عام 1980 أو 1981، عندما امتلكت أول (حاسوب) أبل 2 لي. إذا اتصل بي أي شخص من مجلس الإدارة، أو اتصل تيم، مهما كان، سأكون سعيدًا بالرد على الهاتف وهذا كل شيء”، مضيفًا: “سأساعدهم بأي طريقة يعتقدون أنها ستكون مفيدة لهم”.

وأشار فاديل إلى كيف أن شركة سوني أعلنت مؤخرًا عن أول أجهزة تشغيل أسطوانات جديدة لها منذ سنوات سعيًا منها للاستفادة من تزايد أعداد مستمعي الأسطوانات الفينيلية.

