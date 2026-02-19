الكتابة في زمن الذكاء الاصطناعي:

من الظواهر اللافتة للنظر استعداد بعض المثقفين للدخول في نقاش جاد مع نصوص من الواضح أنها مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، إذ يختلف أسلوبها اللغوي ونطاق معارفها اختلافًا شاسعًا عن إنتاج المؤلف قبل بزوغ عصر الذكاء الاصطناعي.

أظن أن النصوص المُولّدة بالذكاء الاصطناعي تُحطّ من قدر الفكر وتُبخس من شأنه، وتفتح الباب أمام الدجالين والمُدّعين، ولذلك لا أفهم تشجيع هذا التزوير بنقاش نصوصه وإضفاء مشروعية ومحترمية علي المزورين. ينبغي التعامل مع مثل هذه نصوص التزوير بالازدراء والتجاهل فقط. لكن يبدو أن بعض المثقفين النزيهين يتوقون إلى نوع من النقاش في ملاعب مريحة حتي لو كان الثمن تشجيع النصب المعرفي.

معتصم اقرع