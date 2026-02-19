هدف الغزاة الحقيقي:

من أخطر المفاهيم الخاطئة حول الحرب السودانية وصفها بأنها صراع على السلطة يهدف إلي إبعاد مجموعة أيديلوجية لا يحبها الأجنبي وتمكين أخري. لكن نظرة أعمق تكشف عن حقيقة أشد فتكًا: إنها حرب تهدف إلى تدمير السودان، وإضعاف حكومته المركزية، وتفتيته إلى كيانات أصغر وأضعف. هذه ليست حرب للسيطرة على السودان واستتباعه ولا لتمكين مجموعة كمبرادور يرضي عنها الخارج. وما الكمبرادور إلا مرحلة أولية في سلسلة تقود إلي الهدف الحقيقي و النهائي وهو تقسيم السودان وتفتيته، ما يجعله أضعف وأكثر قابلية للإستغلال والانصياع.

هذا المنطق يفسر ألغازا وتناقضات في أجزاء أخرى من المنطقة حيث الهدف الحقيقي هو تقسيم وتفتيت الدول الكبيرة، وليس السيطرة عليها أو تغيير النظام، أو تمكين الكرزايات بل تدمير بنية الدولة وحرمان الشعوب من القدرة علي العمل ككيانات متوحدة.

إنهم يعلمون أن الجنجويد لا يعول عليهم في الاشراف علي نظام تابع ولكنه مستقر وقادر علي الحكم وإدارة شؤون الدولة وتسهيل مهام إستغلال ثروات السودان في سطح الأرض وداخل بطنها. لأن الجنجويد عاجزين بالتكوين عن ذلك ويفتقدون الشرعية المجتمعية والأخلاقية والدولية ولكنهم يصلحون لتدمير الدولة وهتك النسيج الوطني.

بالنسبة للنوع الكان بيجي يضحك علي مثل هذا التحليل ويصفه بانه نظرية مؤامرة: ماذا عن جزيرة إبستين؟ ماذا عن خطاب رئيس الوزراء الكندي في دافوس؟

معتصم اقرع