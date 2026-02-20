نتنياهو: إيران ستواجه ردا لا يمكنها تصوره إذا هاجمت إسرائيل

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، إيران برد قوي إذا حاولت مهاجمة إسرائيل، وذلك في أعقاب تحذير جديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد طهران.

وقال نتنياهو في خطاب متلفز خلال حفل عسكري: “نحن مستعدون لأي سيناريو.. وهناك شيء واحد مؤكد إذا

ارتكبت طهران خطأ وهاجمتنا، فسوف يواجهون ردا لا يمكنهم حتى تخيله”.

وأضاف أن إسرائيل تعمل جنبا إلى جنب مع حليفها الرئيسي الولايات المتحدة لمواجهة التهديد الإيراني.

وذكر أنه في اجتماعه الأسبوع الماضي، قدم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف إسرائيل بشأن المبادئ التوجيهية لأي محادثات مع إيران.

وأفاد نتنياهو بأن إسرائيل حولت عقيدتها الأمنية من التدابير الدفاعية في المقام الأول إلى شن الهجمات، مستشهدا برئيس الوزراء الأسبق ديفيد بن غوريون، ومبدأ نقل المعركة إلى أراضي العدو.

وتابع قائلا: “في بداية الحرب شهدنا هجوما مروعا شنته حماس.. نهضنا وقاتلنا ودفعنا ثمنا باهظا”.

وأردف بالقول: “إن إسرائيل أزالت قبضة محور الشر الإيراني وعملت على نطاق غير مسبوق للقضاء على ما وصفه بالتهديدات الوجودية، وأعادت الرهائن جميعهم بلا استثناء”.

وأشار في تصريحاته إلى أن الشرق الأوسط يقف على مفترق طرق وأنهم على أهبة الاستعداد واليقظة للدفاع ضد أي تحد.

وفي معرض حديثه عن الحرب في غزة، قال نتنياهو إن القوات الإسرائيلية تعمل في جميع أنحاء القطاع، متعهدا بنزع سلاح حماس.

وأضاف: “قواتنا تعمل على جميع الجهات في قطاع غزة.. سيتم نزع سلاح حماس وتجريد غزة من سلاحها.. لقد اتفقنا مع الولايات المتحدة على أنه لن يكون هناك إعادة إعمار للقطاع قبل تجريده من سلاحه”.

وذكر أن حماس ستواجه قريبا خيارا “بين نزع السلاح بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة”، وتعهد بأن غزة لا ينبغي أن تشكل تهديدا لإسرائيل بعد الآن.

وأوضح نتنياهو أن المناطق منزوعة السلاح أو المناطق الأمنية داخل أراضي العدو “ضرورة حيوية لتقليل خطر الغزو البري”، مشيرا بفخر إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي لا تزال موجودة في سوريا ولبنان.

المصدر: RT + وسائل إعلام