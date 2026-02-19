“ميتا” توقّع صفقة ضخمة لشراء معالجات الذكاء الاصطناعي

وقّعت شركة “ميتا” اتفاقًا جديدًا مع شركة “إنفيديا” يقضي بتزويدها بملايين من معالجات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة، في خطوة تعكس توسعًا متسارعًا في استثمارات الشركة في البنية التحتية الحاسوبية، ولم تكشف “ميتا” عن قيمة الصفقة أو تفاصيلها المالية.

وتشمل الاتفاقية حصول “ميتا” على شرائح إنفيديا المتقدمة من الجيل الحالي Blackwell، إضافة إلى الجيل القادم Vera Rubin، إلى جانب معالجات Grace المركزية، في تحول يُعد الأول من نوعه للشركة التي كانت تعتمد سابقًا على المعالجات المركزية المدمجة ضمن وحدات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية “ميتا” لتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وتكثيف الإنفاق على تطوير بنيتها التحتية التقنية، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير شرائحها الخاصة، في ظل سباق عالمي متصاعد لامتلاك قدرات حوسبة متقدمة تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة.

