عودة “يوتيوب” للعمل بعد عطل أربك مئات الآلاف

شهدت منصة “يوتيوب” مساء الثلاثاء عطلاً مفاجئًا أثّر في مئات الآلاف من المستخدمين، لا سيما في الولايات المتحدة، قبل أن تعلن الشركة لاحقًا معالجة الخلل وعودة الخدمة إلى وضعها الطبيعي.

وذكر موقع “داون ديتكتور”، المتخصص في تتبع الأعطال، أن المنصة المملوكة لشركة ألفابت سجلت أكثر من 240 ألف بلاغ عن مشكلات في الولايات المتحدة، بينها 240.7 ألف بلاغ حتى الساعة 7:59 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما أشار الموقع إلى أن عدد البلاغات عالميًا تجاوز 300 ألف بلاغ، وبلغت ذروتها قرابة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش.

وأوضحت “يوتيوب” في بيان عبر صفحة مساعدة المستخدمين أن المشكلة تعلقت بنظام “التوصيات”، ما حال دون ظهور مقاطع الفيديو على المنصة، بما في ذلك التطبيق و”يوتيوب كيدز”، مؤكدة أن “المشكلة حُلَّت وعادت كل منصاتنا إلى وضعها الطبيعي”.

وكان مستخدمون قد اشتكوا من تعذر تحميل الصفحة الرئيسية أو ظهور المقاطع المقترحة، في حين تمكن صحافيون من وكالة فرانس برس من دخول المنصة عند الساعة الرابعة فجراً بتوقيت غرينتش، حيث كانت تعمل بشكل طبيعي.

ويُعد “يوتيوب”، التابع لشركة غوغل، من أكبر منصات الفيديو في العالم، إذ يتجاوز عدد مستخدميه النشطين شهريًا مليارين ونصف المليار مستخدم.

أخبار24