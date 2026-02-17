“يوتيوب” تُعطّل أدوات حجب الإعلانات

اعتمدت منصة “يوتيوب” الأمريكية، إجراءً جديداً يستهدف حجب أدوات منع الإعلانات، وذلك عبر تقييد بعض الخصائص داخل صفحة مشاهدة الفيديو، لحماية منظومة الإعلانات التي تشكل العمود الفقري لإيراداتها.

وأوضحت المنصة، وفقاً لموقع “Android Authority” التقني، أن القيود الجديدة تظهر في عدد من المقاطع كرسائل تفيد بأن التعليقات أو الوصف غير متاحين، رغم أن صناع المحتوى لم يقوموا بإغلاقها، ما يشير إلى ارتباط الأمر مباشرة باستخدام إضافات حجب الإعلانات أثناء التصفح.

وتأتي هذه التحركات امتداداً لسلسلة إجراءات اتخذتها المنصة خلال الأشهر الماضية، تضمّنت تنبيهات متكررة تحث المشاهدين على السماح بعرض الإعلانات أو الاشتراك في خدمة YouTube Premium التي توفر تجربة خالية من الإعلانات إلى جانب مزايا إضافية.

وتتجه يوتيوب نحو تشديد أكبر في مواجهة برامج الطرف الثالث، مع استمرارها في اختبار أساليب جديدة تقلل من فاعلية الحجب، في وقت تسعى فيه إلى ضمان استدامة العوائد لكل من المنصة ومنشئي المحتوى.

أخبار24