“واتساب” تزوّد تطبيق آيفون بتصميم شفّاف

أطلقت منصة “واتساب” للتراسل الفوري، تحديثًا تدريجيًا لتطبيق WhatsApp Business على iOS، يضم واجهة جديدة بتصميم شفّاف وعصري يعتمد لغة التصميم Liquid Glass، ما يمنح المستخدمين تجربة مرئية أكثر انسيابية وعمقًا داخل التطبيق.

وتتميز الواجهة الجديدة، وفقاً لموقع “WABetaInfo” التقني المتخصص، بعناصر شبه شفافة وتأثيرات طبقية توحي بالعمق، حيث يظهر شريط التنقل بشكل عائم فوق الشاشة، بينما استُبدلت القوائم والأزرار بنمط زجاجي يعكس الخلفية بشكل جذاب.

كما شمل التحديث القوائم السياقية، وتصميمًا جديدًا للوحة المفاتيح لتتماشى مع لغة Liquid Glass وتسهّل التنقل داخل التطبيق، ولكن توزيع هذه المزايا لا يزال محدودًا ولم يصل إلى جميع المستخدمين، مع توقع زيادة الانتشار خلال الأسابيع القادمة.

ويأتي هذا التحديث في واجهة التطبيق، في سياق اعتماد أوسع لتصميم Liquid Glass داخل نظام iOS 26 من أبل، والذي يركّز على استخدام الزجاجيات الشفافة والتدرجات البصرية لتعزيز التجربة المرئية في التطبيقات المتوافقة مع النظام.

أخبار24