حظر ألماني مُرتقب لوسائل التواصل على الأطفال

أعلنت الحكومة الألمانية، تقدمها في إعداد مشروع قانون يقيد وصول الأطفال دون سن 16 عامًا إلى منصات التواصل الاجتماعي، لحماية الشباب من المخاطر النفسية والاجتماعية، من خلال مسودة تنظيمية تقيد تسجيل وحسابات المستخدمين الصغار.

وتتضمّن الخطط المقترحة، وفقاً لصحيفة “بلومبرغ” الدولية، حظر الوصول الكامل لخدمات “إنستغرام، وتيك توك، وإكس، ويوتيوب، مع إلزام الشركات التقنية بتطبيق آليات تحقق دقيقة من العمر لمنع التلاعب والالتفاف على القيود.

كما يقترح المشروع تقديم نسخ معدلة للشباب بين 14 و16 عامًا تفتقر إلى ميزات مثل التوصيات الخوارزمية والتصفح اللامتناهي، وذلك في سياق مخاوف متزايدة بشأن أثر المحتوى الضار وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة على صحة الأطفال النفسية وتطورهم الاجتماعي.

ويأتي النقاش الألماني بالتوازي مع خطوات مماثلة في دول أوروبية، من بينها فرنسا وإسبانيا، اللتان دفعتا خلال الفترة الماضية نحو تشديد القيود العمرية وتعزيز أدوات الرقابة الأبوية، ما يعكس توجهاً إقليمياً متنامياً لإعادة تنظيم علاقة القاصرين بالمنصات الرقمية

