“سامسونغ” تكشف سر ميزة Zero-Peeking في Galaxy S26 Ultra

كشفت “سامسونغ” في إعلان تشويقي جديد عن آلية عمل الميزة الأبرز في هاتفها المرتقب Galaxy S26 Ultra، والتي تحمل اسم Privacy Screen أو ما تصفه الشركة ب”Zero-peeking privacy”.

الميزة الجديدة تستهدف واحدة من أكثر المشكلات شيوعاً لمستخدمي الهواتف الذكية: “التلصص الجانبي”، حين يحاول شخص مجاور إلقاء نظرة خاطفة على شاشة هاتفك لسرقة معلومات حساسة.

كيف تعمل شاشة الخصوصية؟

وفق الفيديو التشويقي الذي نشرته الشركة، تقوم التقنية بحجب محتوى الشاشة تلقائياً عند النظر إليها من زاوية جانبية، بحيث تظهر سوداء بالكامل لأي شخص لا ينظر إليها بشكل مباشر.

في المقابل، يستطيع مالك الهاتف رؤية المحتوى بوضوح عند النظر إليه من الأمام، دون أي تأثير على تجربة الاستخدام.

وتعرض “سامسونغ” في الإعلان مشهداً داخل مترو مزدحم، حيث تحاول شخصيات جانبية الاقتراب من الشاشة لقراءة محتواها، قبل أن يتم تفعيل خيار الخصوصية، لتتحول الشاشة إلى سوداء بالنسبة لهم، فيما يظل المحتوى مرئياً لصاحبة الهاتف فقط.

حماية من سرقة كلمات المرور ورموز التحقق

الميزة لا تقتصر على منع قراءة الرسائل أو تصفح المحتوى، بل تمتد لحماية معلومات شديدة الحساسية، مثل:

– رمز فتح الهاتف (Passcode).

– رموز التحقق الثنائي (2FA).

– بيانات الحسابات البنكية.

– أرقام الهوية أو أي معلومات شخصية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد حوادث سرقة الهواتف بعد مراقبة المستخدم أثناء إدخال كلمة المرور في أماكن عامة مثل المترو أو المقاهي.

ميزة حصرية

وأكدت “سامسونغ” أن “Privacy Screen” ستكون حصرية لهاتف Galaxy S26 Ultra في الوقت الراهن، على أن يتم الكشف الرسمي عن الجهاز خلال حدث Unpacked المرتقب في 25 فبراير 2026، والذي سيشهد أيضاً إطلاق Galaxy S26 و+Galaxy S26.

مواصفات قوية في الطريق

وبحسب أحدث التسريبات، سيحمل Galaxy S26 Ultra شاشة Dynamic AMOLED قياس 6.9 بوصة بدقة 1440 × 3120 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، مع حماية عبر زجاج Gorilla Glass Armor 2.

كما يُتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 بدقة تصنيع 3 نانومتر، مع ذاكرة عشوائية 12 غيغابايت LPDDR5X، وسعة تخزين تتراوح بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت UFS 4.0.

نظام التصوير سيضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابكسل، وأخرى واسعة 50 ميغابكسل، وعدسة تقريب 10 ميغابكسل، إضافة إلى كاميرا بيريسكوب 50 ميغابكسل، فيما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميغابكسل.

أما البطارية، فتبلغ سعتها 5000 مللي أمبير، مع دعم شحن سلكي بقدرة 45 واط ولاسلكي بقدرة 15 واط.

ومع ميزة “Zero-peeking”، يبدو أن “سامسونغ” تراهن هذا العام على الخصوصية كأحد أبرز عناصر التميز في هاتفها الرائد.

