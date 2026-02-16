كسوف حلقي نادر للشمس يتزامن مع تحرّي هلال رمضان

تشهد الكرة الأرضية، غدًا (الثلاثاء)، كسوفًا حلقيًا للشمس يُعرف بـ”حلقة النور”، حيث يمر القمر الجديد بين الأرض والشمس دون أن يغطيها بالكامل، فيحجب مركزها وتبقى حلقة مضيئة تحيط به، ويحدث هذا النوع من الكسوف عندما يكون القمر في نقطة أبعد في مداره، فيبدو أصغر قليلًا من الشمس فلا يستطيع حجبها كليًا؛ ما يجعل الظاهرة فريدة بصريًا.

ويكتسب الكسوف أهمية زمنية إضافية لتزامنه فلكيًا مع يوم تحري هلال شهر رمضان، علمًا بأن بداية الشهر في المملكة تُحدد رسميًا وفق ما تعلنه المحكمة العليا.

ويبلغ القطر الظاهري للشمس خلال هذا الكسوف نحو 0.539 درجة، أي أكبر بحوالي 1.2% من متوسط حجمها الظاهري، فيما يكون القمر على بُعد 7 أيام من الأوج و7 أيام قبل الحضيض، ويبلغ قطره الظاهري عند الذروة نحو 0.520 درجة، أي أصغر بنحو 2.2% من متوسطه؛ لذا يظهر الكسوف على هيئة حلقية مع بقاء حافة مضيئة من الشمس مرئية حول القمر.

ويمتد مسار الكسوف الحلقي عبر مناطق نائية من القارة القطبية الجنوبية وبعض المسطحات المائية المحيطة بها؛ ما يحدّ من إمكانية مشاهدة “حلقة النور” على مواقع قليلة معظمها غير مأهول. ومن أقرب النقاط إلى مسار الكسوف محطة كونكورديا الفرنسية-الإيطالية في قلب القارة، ومحطة ميرني الروسية على الساحل، حيث قد يتمكن عدد محدود من العلماء من رصد الظاهرة التي لا تستمر سوى دقائق معدودة.

ووفق الحسابات الفلكية، تبلغ نسبة حجب الشمس عند الذروة نحو 96% من قرصها، ويصل عرض مسار الظل الحلقي إلى نحو 616 كيلومترًا، بينما لا تتجاوز مدة “حلقة النور” في أفضل المواقع على الخط المركزي نحو دقيقتين و20 ثانية. وتستغرق جميع مراحل الكسوف من بدايته حتى نهايته قرابة 4 ساعات و31 دقيقة.

وبحسب التوقيت المحلي في السعودية، يبدأ الكسوف الجزئي عند الساعة 12:56 ظهرًا، ثم يبدأ الطور الحلقي عند 02:42 ظهرًا، ويصل القمر إلى منزلة الاقتران عند 03:01 مساءً، وتبلغ الذروة العظمى عند 03:12 مساءً، وينتهي الطور الحلقي عند 03:41 مساءً، فيما ينتهي الكسوف كليًا عند 05:27 مساءً.

وخارج المسار الحلقي، سيظهر الكسوف جزئيًا في أجزاء من جنوب أمريكا الجنوبية، وجنوب شرق إفريقيا، ومناطق واسعة من المحيطات الجنوبية، بينما لن تكون هناك إمكانية لرؤية الكسوف في السعودية، والعالم العربي؛ ما يجعل متابعة الحدث متاحة عبر البث المباشر والتغطيات العلمية المتخصصة

