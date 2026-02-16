هيلاري كلينتون: وجود اسم شخص ما في ملفات إبستين لا يعني ارتكابه جريمة

علّقت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون على نشر ملفات جيفري إبستين قائلة إنه رغم أن محتوياتها “مروّعة”، فإن وجود اسم شخص ما في الوثائق لا يعني بالضرورة إدانته.

ووصفت هيلاري كلينتون، يوم السبت، في مؤتمر ميونيخ للأمن، المعلومات التي ظهرت من ملفات إبستين بأنها “مقلقة للغاية ومروّعة حقًا”. وأعربت عن أملها في استمرار نشر الوثائق لضمان الشفافية الكاملة.

وأكدت كلينتون أنه “مجرد وجود اسم شخص ما في الملفات لا يعني بالضرورة ارتكابه جريمة”. وشددت على أن الشفافية ضرورية لكي يتمكن الجمهور من الاطلاع على المحتويات، ومحاسبة المسؤولين عند الاقتضاء.

وأشارت إلى أنها “طالبت لسنوات طويلة بنشر كل شيء”، داعيةً إلى الكشف العلني عن جميع المعلومات المتعلقة بالقضية.

ومن المقرر أن تدلي هي والرئيس السابق بيل كلينتون بشهادتهما أمام لجنة في مجلس النواب في وقت لاحق من هذا الشهر.

من جهته نفى بيل كلينتون مرارًا ارتكابه أي مخالفة تتعلق بإبستين.

