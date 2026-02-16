5 إعدادات بسيطة في هاتفك تحمي بياناتك من شهية التطبيقات المفتوحة

منذ ظهور عبارة “There’s an app for that” مع إطلاق آيفون عام 2009، تغيرت علاقتنا بالهواتف الذكية جذرياً.

تحول الهاتف إلى أداة متعددة الاستخدامات، لكن في المقابل، تحولت تفاعلاتنا اليومية — من الرسائل إلى المعاملات البنكية — إلى بيانات ثمينة في اقتصاد رقمي يعتمد على الإعلانات.

ورغم إدراك المستخدمين اليوم أن جمع البيانات أصبح ممارسة شائعة، فإن كثيرين لا يعلمون أن الحد من ذلك لا يتطلب معرفة تقنية معقدة، بحسب تقرير نشره موقع “slashgear” واطلعت عليه “العربية Business”.

إليك خمس خطوات فعالة يمكن تنفيذها خلال دقائق لتقليل كمية البيانات التي تجمعها التطبيقات عنك:

1- راجع أذونات التطبيقات بدقة

تمنح أنظمة iOS وأندرويد المستخدمين قدرة كبيرة على التحكم في الأذونات، مثل الوصول إلى الموقع الجغرافي أو الكاميرا أو الميكروفون.

القاعدة الذهبية: لا تمنح أي إذن إلا إذا كنت تفهم سبب حاجته إليه.

يمكنك الدخول إلى إعدادات الخصوصية في هاتفك ومراجعة التطبيقات التي تستخدم كل إذن، ثم إلغاء أي صلاحيات غير ضرورية.

في أندرويد، من المفيد أيضاً التحقق من “الوصول إلى بيانات الاستخدام” وتعطيله للتطبيقات التي لا تحتاج إليه، لأنه يسمح بتتبع طريقة استخدامك لها.

2- أوقف تتبع الإعلانات

تعتمد معظم التطبيقات على معرف إعلاني لعرض إعلانات مخصصة بناءً على نشاطك.

في أندرويد، يمكن حذف أو إعادة تعيين المعرّف الإعلاني من إعدادات “غوغل” داخل الهاتف.

أما في iOS، فيمكن منع التطبيقات من طلب التتبع بالكامل من خلال قسم التتبع في إعدادات الخصوصية.

وتذكر أن أفضل وسيلة لتجنب التتبع هي عدم تثبيت التطبيق من الأساس.

قبل التحميل، راجع قسم الخصوصية في متجر App Store أو قسم سلامة البيانات في “غوغل بلاي” لمعرفة نوع البيانات التي يجمعها التطبيق.

3- عدل إعدادات الخصوصية داخل التطبيقات نفسها

حتى لو ضبطت إعدادات النظام، فإن كثيراً من سياسات جمع البيانات يمكن تعطيلها من داخل التطبيق.

على سبيل المثال، في “إنستغرام” يمكن الدخول إلى تفضيلات الإعلانات وإدارة البيانات المستخدمة في التخصيص.

وفي “تيك توك” يمكن إيقاف الإعلانات الموجهة ومسح البيانات المجمعة خارج التطبيق.

غالباً ما تُدفن هذه الخيارات في قوائم عميقة وبمصطلحات تسويقية مبهمة، لذا يتطلب الأمر بعض التدقيق.

4- مستخدمو Galaxy.. انتبهوا لإعدادات “سامسونغ”

إلى جانب “غوغل”، تضيف “سامسونغ” طبقة إضافية من جمع البيانات عبر خدماتها الخاصة في هواتف Samsung Galaxy.

يمكن إيقاف ميزات مثل تحسين الإعلانات المخصصة وإرسال بيانات التشخيص من قسم الخصوصية في الإعدادات.

كما يُنصح بتعطيل خدمة “Customization Service” في جميع تطبيقات “سامسونغ” المثبتة، بما فيها المتجر والتقويم والمعرض.

5- احذف التطبيقات التي لا تستخدمها

أبسط خطوة لكنها الأكثر فعالية، كل تطبيق مثبت هو بوابة محتملة لجمع بياناتك.

راجع مكتبة تطبيقاتك، واحذف أي تطبيق لم تستخدمه منذ فترة.

يمكنك دائماً إعادة تثبيته لاحقاً عند الحاجة. تقليل عدد التطبيقات يقلل تلقائياً من حجم البيانات المتداولة عنك.

الخصوصية الرقمية لم تعد خياراً افتراضياً، بل مسؤولية شخصية.

وبينما يستمر الاقتصاد الرقمي في الاعتماد على البيانات، تبقى بعض أقوى أدوات الحماية في متناول يدك داخل قائمة الإعدادات نفسها.

العربيه نت