عطل في يوتيوب لدى آلاف المستخدمين.. والمنصة تكشف السبب

واجه أكثر من 240 ألف مستخدم في الولايات المتحدة، مساء أمس الثلاثاء، عطلاً في منصة يوتيوب المملوكة لشركة، وفق ما ذكر موقع “داون ديتكتور دوت كوم”

كما أشار الموقع الذي يتتبع الانقطاعات إلى تسجيل 240707 بلاغات عن مشكلات في المنصة حتى الساعة 7:59 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

من جهتها كشفت المنصة عن السبب، موضحة أن خللاً في نظام التوصيات لديها أدى إلى منع ظهور مقاطع الفيديو عبر واجهات يوتيوب (بما في ذلك الصفحة الرئيسية، وتطبيق يوتيوب، ويوتيوب ميوزك، ويوتيوب للأطفال).

كما أشارت في تغريدة على حسابها في إكس، اليوم الأربعاء، إلى أنها تعمل على إصلاح شامل للعطل.

ثم بعد لحظات قليلة أكدت يوتيوب أنها أصلحت المشكلة، وأن كل شيء عاد إلى طبيعته. ووجهت الشكر لكل البلاغات التي تلقتها.

وكان عدد من المستخدمين لاحظ سابقاً أن الصفحة الرئيسية تظهر عددًا قليلاً من المقاطع (3–8 فقط)، وتعتمد بشكل أكبر على الـShorts والـPlaylists والPlayables بدلاً من الفيديوهات الطويلة.

العربيه نت