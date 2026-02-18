إرسال إشعارات من “غروك” بمحتوى غير لائق لمستخدمي آيفون.. ما القصة؟

شهدت شركة غوغل موقفًا محرجًا جديدًا بعد يوم واحد من تعطل منصة “يوتيوب” في الولايات المتحدة، إذ أفاد عدد كبير من مستخدمي أجهزة آيفون بتلقي إشعار غريب من تطبيق “غوغل”، يحمل رابطًا يؤدي إلى محتوى غير لائق تم توليده بالذكاء الاصطناعي.

وقد وصل الإشعار أيضًا إلى بعض المستخدمين في كندا.

ووفق التقارير، لم يرافق الإشعار أي تفسير أو توضيح، وعند النقر عليه، كان المستخدمون يُحولون إلى موقع “غروك” وتحديدًا إلى صورة متحركة (GIF) تُظهر محتوى غير مناسب لعرضه على مستخدمي التطبيق الرسمي ل “غوغل”.

حتى الآن، لم توضح الشركة سبب هذا السلوك الغريب، ولم تصدر بيانًا رسميًا للاعتراف بالمشكلة، بحسب تقرير نشره موقع “phonearena” واطلعت عليه “العربية Business”.

ويُرجح البعض أن الأمر قد يكون ناجمًا عن اختراق مؤقت خلال تعطل “يوتيوب”، أو عن خطأ مطور أرسل الرابط عن طريق الخطأ.

ووفقًا لبعض التعليقات، ربما يكون السبب هو استخدام أسلوب “vibe coding” الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لكتابة الأكواد، مما قد يؤدي إلى إرسال محتوى غير مقصود إلى المستخدمين.

يُذكر أن هذه الحادثة تأتي في سياق سلسلة من الأعطال التقنية الكبرى التي شهدتها أنظمة كبرى مثل “يوتيوب” و”كلاود فلير”، والتي تؤكد أن حتى أكبر الأنظمة الرقمية ليست بمنأى عن الأخطاء.

الحادثة، رغم غرابتها، لم تحمل طابعًا ضارًا مباشرًا، لكنها بالتأكيد أول مرة يتم فيها توجيه مستخدمين مباشرة من تطبيق “غوغل” إلى محتوى غير لائق يتم توليده بالذكاء الاصطناعي، مما أثار قلقًا واسعًا بين المستخدمين.

