إطلاق أول ساعة ذكية لـ”ميتا” هذا العام

تستعد شركة ميتا بلاتفورمز، المالكة لإنستغرام، للعودة إلى سوق الأجهزة القابلة للارتداء، إذ تخطط لإطلاق أول ساعة ذكية لها خلال العام الجاري.

وأفاد تقرير نشره موقع “ذي إنفورميشن” بأن الشركة أعادت إحياء مشروع ساعتها الذكية “ماليبو 2″، على أن تأتي الساعة بقدرات متقدمة لمتابعة الحالة الصحية، إضافة إلى مساعد مدمج يعتمد على تقنيات “ميتا إيه آي”.

وأشار الموقع إلى أن “ميتا” كانت قد درست دخول سوق الساعات الذكية قبل نحو خمس سنوات، وجرى تطوير نماذج تضمنت ثلاث كاميرات، إلا أن المشروع أُلغي في عام 2022 ضمن خطة أوسع لخفض الإنفاق في وحدة Reality Labs، فيما امتنعت الشركة عن التعليق على ما ورد في التقرير.

وتعكس هذه التطورات عودة قوية لسوق الأجهزة القابلة للارتداء، مدفوعة بالطفرة المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوجه الشركات نحو تطوير أجهزة تركز على الصحة واللياقة وتقدم تجارب أكثر ذكاءً للمستخدمين.

أخبار 24