إطلاق نموذج “Lyria 3” الموسيقي عبر “Gemini”

أطلقت جوجل نموذج «Lyria 3» لتوليد الموسيقى عبر خدمة Gemini بعدة لغات، بينها العربية بنسخة تجريبية، على أن يتوفر قريبًا للهواتف

ويتيح النموذج، المطوّر من Google DeepMind، إنشاء مقاطع موسيقية مدتها 30 ثانية عبر وصف نصي، أو من خلال رفع صورة أو فيديو ليُنتج Gemini مقطعًا يتناسب مع المحتوى المرئي، مع غلاف فني يولّده نموذج الصور Nano Banana.

وأكدت جوجل أن الهدف من التقنية هو تمكين المستخدمين من التعبير الإبداعي، لا إنتاج أغنيات كاملة، مشيرةً إلى أن المقاطع تُزوّد بعلامة مائية غير مرئية SynthID للتحقق من أنها منشأة بالذكاء الاصطناعي، مع إمكانية فحص الملفات الصوتية لمعرفة مصدرها.

وأوضحت الشركة أن النموذج لا يحاكي فنانين محددين، بل يستخدم أسماءهم كمصادر إلهام عامة كما أعلنت إتاحة إنشاء بطاقات معايدة رمضانية عبر قوالب جاهزة باستخدام Nano Banana باللغتين العربية والإنجليزية.

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود جوجل وذراعها البحثية Google DeepMind في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي عبر منصة Gemini.

