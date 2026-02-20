اتهام 3 من مهندسي وادي السيليكون بسرقة أسرار من “غوغل” ونقل بيانات لإيران

وجهت هيئة محلفين اتحادية في الولايات المتحدة اتهامات إلى ثلاثة مهندسين من وادي السيليكون بسرقة أسرار تجارية من شركة غوغل وشركات تقنية أخرى، ونقل بيانات حساسة إلى إيران، بحسب ما صرحت به النيابة يوم الخميس.

وقد أُلقي القبض على كل من سامانه غاندالي (41 عامًا)، وشقيقتها سرور غاندالي (32 عامًا)، ومحمد جواد خسروي (40 عامًا)، وجميعهم من سكان سان خوسيه، يوم الخميس، ومثلوا أمام محكمة المقاطعة الاتحادية في اليوم نفسه

وحددت لائحة الاتهام أن المتهمين يحملون الجنسية الإيرانية، وكانت سرور تقيم في الولايات المتحدة بتأشيرة طالب غير مهاجر، بحسب تقرير لشبكة “سي إن بي سي”، اطلعت عليه “العربية Business”.وحصلت سامانه لاحقًا على الجنسية الأميركية، بينما أصبح زوجها خسروي مقيمًا دائمًا قانونيًا في الولايات المتحدة. وذكر المدعون أن خسروي كان قد خدم سابقًا في الجيش الإيراني.

ويواجه الثلاثة تهم التآمر لارتكاب سرقة أسرار تجارية، والسرقة ومحاولة سرقة أسرار تجارية، وعرقلة سير العدالة، وفقًا لمكتب المدعي العام الأميركي لمنطقة شمال كاليفورنيا.

وفقًا للمدعين، فقد استغل المتهمون الثلاثة مناصبهم في شركات تكنولوجيا بارزة تطور معالجات الحواسيب المحمولة للحصول على مئات الملفات السرية، بما في ذلك مواد تتعلق بأمن المعالجات والتشفير.

عملت سمانة وسرور في “غوغل” قبل انضمامهما إلى شركة ثالثة لم يُكشف عن اسمها سوى بالاسم “الشركة 3”. أما خسروي، فعمل في شركة أخرى تُعرف بالاسم “الشركة 2″، وهي تُطوّر منصات النظام على الشريحة (SoC) مثل سلسلة سنابدراغون للهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الأخرى.

والنظام على الشريحة هو نوع من أشباه موصلات حيث تُدمج العديد من المكونات، مثل وحدات معالجة الرسومات والذاكرة، في حزمة موفرة للطاقة، ومن أمثلتها الشائعة سنابدراغون من شركة كوالكوم، الموجود في معظم هواتف أندرويد المتطورة، وسلسلة شرائح “A” من “أبل” لأجهزة آيفون.

وقالت “غوغل”، في بيان ل”سي إن بي سي”، إنها اكتشفت السرقة المزعومة من خلال المراقبة الأمنية الروتينية قبل إحالة القضية إلى سلطات إنفاذ القانون.

وقال المتحدث باسم الشركة، خوسيه كاستانيدا: “لقد عززنا إجراءات التدابير الوقائية لحماية معلوماتنا السرية، وأبلغنا جهات إنفاذ القانون فور اكتشاف هذا الحادث”.

وأشارت الشركة أيضًا إلى الإجراءات المتخذة لحماية أسراره التجارية، بما في ذلك تقييد وصول الموظفين إلى المعلومات الحساسة، واستخدام المصادقة الثنائية لحسابات غوغل المتعلقة بالعمل، وتسجيل نقل الملفات إلى منصات خارجية مثل تيليغرام.

العربيه نت