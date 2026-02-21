غادة عبد الرازق: “مأساة خضعت بسببها لعلاج نفسي 20 عاماً..ودفعت فلوس علشان أمثل”

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، خلال لقائها ببرنامج “حبر سري” على قناة “القاهرة والناس”، عن سبب خضوعها للعلاج النفسي وتناول المهدئات لما يقرب من 20 عاماً.

وأكدت أنها توقفت مؤخراً عن تناول أي أدوية نفسية بعد رحلة علاج طويلة. بدأت أزمتها النفسية بسبب حادثة مأساوية غيّرت حياتها.

“موقف محفور في الذاكرة”

وقالت الفنانة المصرية: “كنت أتعاطى أدوية نفسية منذ حوالي 20 سنة، والسبب يرجع لحادثة مأساوية لا يمكن أن أنساها”. شاهدت سيدة تسقط من عمارة شاهقة وترتطم بجوار سيارتها. قائلة بتأثر: “رأيتها بكل تفاصيلها.. كانت تحت سيارتي، رأيت حذاءها، ورأيتها مغطاة بالجرائد”.

ظل المشهد عالقاً في ذاكرتها. غيّرها المشهد المروع، فتملكها الخوف، وخشيت الخروج من منزلها، وتنتابها هواجس مرعبة.

وأضافت: “كنت أخاف أخرج من البيت، وكان عندي إحساس إني ممكن أعمل زيها”.

وأدى الحادث، إلى جانب تقمص شخصيات صعبة وضغوط الحياة، إلى إصابتها بالوسواس القهري والاكتئاب وفقدان الأمان. وصفت تلك المرحلة بأنها “أوحش حاجة في الدنيا”.

وأكدت أنها تعافت وتوقفت عن العلاج النفسي، وأن التجربة القاسية أصبحت جزءاً من تاريخها، لكن أثر المشهد الصادم لا يزال محفوراً في ذاكرتها.

نمبر وان

كما قالت الفنانة غادة عبد الرازق: “أنا معرفش مين النجمة الأعلى أجراً حالياً، وعشان كده محدش يقول لفظ “نمبر وان” أو “الأعلى أجراً”، ده غلط وبيستفز الجمهور وبيضايق شريحة معينة وزملاءك في المهنة”.

وأضافت: “لازم تفكر كويس قبل ما تقول حاجة، لأنها ممكن تضر مين وتضايق مين”.

بداياتها الفنية

كما تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق عن بداياتها الفنية، وكشفت أنها كانت تدفع أموالاً للمشاركة في الأعمال.

وأوضحت سبب انشغالها عن ابنتها “روتانا” في طفولتها، قائلة: “انشغلت عن روتانا بنتي بسبب الشهرة والشغل مش بسبب الفلوس، أنا طول عمري معايا فلوس من قبل ما كنت اشتغل ودي حاجة كانت معروفة عني كنت في الأول بدفع فلوس عشان أمثل، بعدت عن بنتي طبعاً لأني كنت مركزة جداً في شغلي كنت بشتغل كتير وبتواجد في أماكن التصوير بالساعات”.

التربية الحازمة

كما تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق عن نشأتها، مؤكدة أن التربية الحازمة من أسرتها ساهمت في تشكيل شخصيتها وقدرتها على تحمل المسؤولية. وأشارت إلى أن أسلوب الحزم والانضباط في المنزل، رغم قسوته أحيانًا، أسهم في بناء شخصية قوية ومثابرة

وقالت: “اضربت بعصاية الأمن المركزي من أهلي في طفولتي”. مما غرس فيها التربية قيم الالتزام والجدية، ودفعتها نحو النجاح وتحمل الضغوط.

واعتبرت أن الحزم من الأب والأم كان مفيداً لها، وأن هذا النموذج التربوي قد يكون أكثر فاعلية من أنماط التربية الإيجابية السائدة حالياً.

وشددت على أن ما تعلمته في بيتها كان له بالغ الأثر في مسيرتها المهنية والإنسانية، وأن الانضباط والوضوح في القواعد ساهما في ترسيخ الإحساس بالمسؤولية والسعي الدائم لتحقيق النجاح.

العربيه نت