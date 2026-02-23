والي الجزيرة بالإنابة يفتتح المعرض الرمضاني الأول بمشاركة 30 شركة وبيت تجاري ومصنع

افتتح الأستاذ مرتضى إسماعيل البيلي والي ولاية الجزيرة بالإنابة وبحضور لجنة أمن الولاية صباح اليوم بحديقة سليمان وقيع الله بمدني المعرض الرمضاني الأول والذي تنظمه لجنة الإسناد المدني مجموعة الإنصرافي بمشاركة 30 شركة وبيت تجاري ومصنع.

حيث دعا الوالي بالإنابة المواطنين للإستفادة من تخفيضات أسعار البيع بالمعرض، مؤكداً أن افتتاح المعرض أكد تعافي واستقرار الولاية واستتباب الأمن بمجاهدات القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والقوات المساندة والمقاومة الشعبية والمستنفرين مجدداً حرص حكومة الولاية ولجنة الأمن خدمة إنسان الولاية لتعود للريادة (مدني كفر ووتر وثقافة وحضارة).

من جانبه دعا الأستاذ عادل محمد الحسن الخطيب المدير التنفيذي لمحلية مدني الكبرى الشركات والمصانع لمراعاة ظروف المواطنين و تخفيض الأسعار لتكون في متناول الجميع، مشيداً بوقفة وإسهامهات مجموعة الإنصرافي في متحركات التحرير والإسناد المدني وتطبيع الحياة وتقديم الخدمات.

فيما أعلن الأستاذ أنور عوض عبد الواحد عضو اللجنة المنظمة استمرار المعرض طيلة شهر رمضان بمشاركة 30 شركة قابلة للزيادة وعبر عن شكره لحكومة الولاية وكل من ساهم في إنجاح المعرض، مؤكداً حاهزيتهم لمزيد من الإسناد المدني في كل أنحاء الولاية.

سونا