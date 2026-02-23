والي سنار يرأس اجتماع مجلس الحكومة ويوجه بتجويد الخدمات

​ناقش مجلس حكومة ولاية سنار، في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة والي الولاية اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد، جملة من الملفات الخدمية والأمنية والتعليمية، وعلى رأسها موقف تنفيذ قرارات اللجنة العليا للطوارئ وتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين.

​واستعرض المجلس تقارير مفصلة حول سير تنفيذ القرارات الصادرة بشأن توفير مياه الشرب، ودعم قطاع الرعاية الصحية الأولية، والتوجه نحو استخدام الطاقة البديلة، بالإضافة إلى خطط تنظيم الأسواق.

وشدد الوالي على ضرورة تسريع الخطى في تكملة مطلوبات تأهيل محطة مياه المزموم لضمان استقرار إمدادات المياه بالمنطقة.

​وفي الملف التعليمي، إطلع المجلس على تقرير من وزارة التربية والتوجيه حول امتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة. وأعرب المجلس عن ارتياحه لسير امتحانات المرحلة المتوسطة، موجهاً بضرورة تذليل كافة العقبات وتهيئة البيئة الملائمة لأعمال التصحيح والكنترول لضمان دقة وسلامة النتائج.

​وفي إطار العمل الميداني، وجه مجلس الحكومة المحليات بتكثيف حملات إصحاح البيئة وتنظيم الأسواق لضمان الصحة العامة وانسياب الحركة التجارية.

​من جانبه، أصدر رئيس المجلس، اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد، توجيهات لكافة الوزارات بضرورة ​التركيز على تقديم الخدمات المباشرة للمواطنين و تسهيل الإجراءات الإدارية.

